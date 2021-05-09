Эксперт оценил военную мощь современной России

Москва, 9 мая. Российская армия одна из сильнейших в мире. Отечественное вооружение все улучшается и совершенствуется. Своим мнением почему нашей армии нет равных поделился Сергей Хатылев.

На сегодняшний день военная мощь РФ —это не просто личный состав и вооружения, но и условия в которых их принимают. Поделился мнением с корреспондентом ФАН экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев.

«Сейчас идет полномасштабное восстановление и строительство новых военных объектов по все России. Боевая мощь будет определяться началом строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали, что увеличит мобильность нашей армии. Также, строительство новороссийской морской базы и военных объектов в Калининграде,» — рассказала Хатылев.

Он подчеркнул, что единичные успехи в разработке нового оружия, чем перевооружение и подготовка военной инфраструктуры, техники и людей.

«То, что было с вооружением десять лет назад, не сравнить с состоянием и качеством того, что у нас есть сегодня. Куется боевая мощь,» — отметил эксперт.

Сергей Хатылев назвала ряд мощных боевых новинок. Среди которых: истребитель пятого поколения Су-57 (уже испытанный в Сирии), Миг-31БМ (модернизированный сверхзвуковой перехватчик), А-100 (известный как «летающий радар»), стратегический бомбардировщик Ту-160, доработанный бомбардировщик Ту-22М3.

Также офицер добавил, что вскоре на вооружение поступят танки «Армата» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», для самолетов Миг-31БМ.