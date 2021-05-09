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Малому и среднему бизнесу могут отменить часть налогов

Экономика
Малому и среднему бизнесу могут отменить часть налогов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 мая. Отменить земельный и имущественный налоги для представителей малого и среднего бизнеса в России на период локдаунов предлагается в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов уточнил, что внес в нижнюю палату меры по расширению патента, расширению упрощенной системы налогообложения, а также отмене на период локдаунов имущественных и земельных налогов. Кроме того, депутат рекомендовал продлить меры поддержки, которые во время пандемии были эффективны. Он отметил, что эти вопросы планируется обсудить во время отчета правительства, намеченного на 12 мая.

Парламентарий рассказал, что каждая система налогообложения имеет свой порог по обороту. Катасонов в связи с отменой ЕНВД (единый налог на вмененный доход) предложил сделать переходный период и поднять патент до 60 млн рублей. Действующий до 2020 года ЕНВД предполагал фиксированный платеж, который малый бизнес отчисляет в бюджет вне зависимости от объема выручки.

Минтруд РФ ранее сообщил, что к рассмотрению в Госдуме готовится масштабный законопроект, нацеленный на упрощение процессов назначения и выплаты пенсий.

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