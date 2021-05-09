Песков объяснил слова Путина о «недобитых карателях»

Москва, 9 мая. Словами о «недобитых карателях» президент РФ Владимир Путин напомнил миру, что неонацизм «поднимает голову» в странах Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последнее время в странах Европы снова начал появляться неонацизм, с которым пытаются бороться жители ЕС. Для России его возрождение является абсолютно неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На Украине, в некоторых странах Прибалтики мы видим тоже тех же неонацистов», — заявил он в эфире «Говорит Москва».

День Победы всегда будет для России священным праздником, заявил глава РФ Владимир Путин. Общество будет помнить, что «подвиг в Победе над нацизмом совершил советский народ».