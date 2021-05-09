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Леся Рябцева о нестабильности Венедиктова, экстремизме ФБК и звонке Михалкова

  /   Обновлено: 09 мая 2021 18:32
Общество
Леся Рябцева о нестабильности Венедиктова, экстремизме ФБК и звонке Михалкова

Гостьей первого выпуска проекта Вадима Манукяна «Давай поговорим» станет журналист Леся Рябцева.

У нас с Лесей оказалось много общих тем для обсуждения и одна на двоих «обожательница» — Мария Певчих. Эта дама, которая внезапно в прошлом году объявилась в ФБК (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией), сразу же начала довольно активно «обличать» тех экспертов, журналистов и блогеров, которые внимательно исследуют деятельность этого «фонда». Эту историю мы подробно обсудим с Лесей Рябцевой.

Еще одной важной темой нашего обсуждения будет работа Леси на радиостанции «Эхо Москвы» и ее взаимоотношения с Алексеем Венедиктовым. По ее мнению, журналист является нестабильной личностью. Моя собеседница раскрыла мне глаза на множество любопытных нюансов поведения этого человека. Я благодарю Лесю за откровенность. Однажды после эфира на «Эхе Москвы» Лесе Рябцевой позвонил даже сам Никита Михалков, чтобы взять комментарий для «Бесогона».

Присоединяйтесь к нашей беседе вечером 9 мая на площадке ФАН. Будет интересно!

политика фбк вадим манукян венедиктов леся рябцева мария певчих давай поговорим
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