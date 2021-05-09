Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя СССР в Баку

Баку, 9 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к мемориалу дважды Героя Советского Союза Ази Асланову, сообщили на сайте главы республики.

Советский военачальник погиб в январе 1945 года в сражениях за освобождение стран Прибалтики. Ежегодно у памятника азербайджанский лидер встречается с ветеранами войны. Однако уже второй год из-за эпидемиологической обстановки массовые мероприятия в стране отменяются.

Ранее глава Азербайджана направил президенту России Владимиру Путину поздравительное письмо в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.