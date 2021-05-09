Военный потерял сапог по время парада Победы на Красной площади

Москва, 9 мая. Один из военнослужащих, который принимал участие в традиционном параде Победы в Москве, лишился обуви во время марша.

Шествие прошло, а сапог так и остался лежать на брусчатке. То, как один из военных выходит в центр площади с целью забрать обувь, видно на трансляции парада Победы. Судя по записи, сапог пролежал там считанные секунды. Пока неизвестно, как именно продолжил шествие его владелец.

Всего парад, приуроченный к празднованию годовщины завершения Великой Отечественной войны и прошедший на Красной площади, длился один час десять минут. Участниками шествия стали более 12 тыс. человек. Также было задействовано более 190 образцов военной техники, в частности 76 самолетов и вертолетов. Высокую оценку прошедшему параду дал президент РФ Владимир Путин.