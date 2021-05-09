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В Италии напомнили о роли советского народа в победе над нацизмом

Армия
В Италии напомнили о роли советского народа в победе над нацизмом
Агентство городских новостей Москва

Рим, 9 мая. Масштабное празднование Дня Победы в России является напоминанием о решающей роли советского народа в борьбе с нацизмом. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

Журналисты отметили, что бойцы Красной армии освободили Европу от нацистов, определив будущее всей планеты, передает «ПолитРоссия».

«Именно советский народ победил нацизм. Красная армия гнала гитлеровские войска до самого их логова в Берлине», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что в настоящее время западные политики предпринимают попытки переписать историю и очернить подвиг советского народа в борьбе с нацизмом. Однако невозможно отрицать фундаментальный и решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.

«Пытаться «переделать» историю – это преступление. Евросоюз закрывает глаза на нацистские шествия в Латвии и на Украине. Но пока живет память об истинном значении Дня Победы, остается надежда, что однажды этот позор — нацизм — будет уничтожен навсегда», — говорится в статье.

Стоит отметить, что в конце апреля 2021 года в Киеве прошел марш в честь дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около 100 человек. В финале марша националисты сфотографировались на фоне плаката с нацистскими солдатами. Позднее украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту марша.

россия ссср италия день победы
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