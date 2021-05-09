Молодая жена Петросяна трогательно поздравила поклонников с Днем Победы

Москва, 9 мая. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам в честь Дня Победы и поздравила их с великим праздником.

Брухунова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram в честь 9 Мая. Она показала кадры с маленьким сыном Петросяна Ваганом, на которых мальчик радостно смеется.

«Лишь бы не было войны. И ни одному поколению больше не пришлось пережить ужасы войны», — трогательно написала супруга юмориста.

Подписчики ответили на пост Брухуновой в комментариях и тоже поздравили ее с Днем Победы. Многие поклонники поделились эмоциями от видео с сыном Петросяна.

«С Днем Победы! А Ваганчик пусть растет на радость вам»; «Классные минуты счастья!»; «Какой он сладкий»; «С Днем Победы и мир во всем мире. Детский смех пусть звучит, и ярко светит солнышко»; «Такое теплое видео! С Днем Великой Победы!» — написали пользователи соцсети.

Многие российские звезды обратились к поклонникам в честь 9 Мая в соцсетях, однако не все поздравления вызвали позитивную реакцию. Например, балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за неуважение к ветеранам.