Volkswagen предоставит водителям доступ к автопилоту по подписке

Вольфсбург, 9 мая. Автоконцерн Volkswagen собирается внедрить новую модель доступа к автопилоту — по подписке, сообщил глава отдела продаж и маркетинга Клаус Зеллмер.

Машина изначально будет оснащена необходимым оборудованием, однако его активация станет возможна за дополнительную плату. Пока нововведение только в планах, однако производитель уже озвучил примерную стоимость — 7 евро, или 630 рублей в час. По предварительным расчетам, стоимость оборудования для автопилота четвертого уровня составит 10 тысяч евро.

Маркетинговый отдел Volkswagen подсчитал, что им проще внедрять большое число систем во все комплектации, после чего предлагать водителям сделать апгрейд. Сделать это можно будет в любой момент — как сразу после покупки, так и спустя пять лет использования.

«Двигаясь вперед, мы видим будущее в доступе к мобильности, когда она вам нужна, а не во владении одной машиной в течение нескольких лет», — цитирует Зеллмера Speedme.ru.

Volkswagen ранее представил фотографии, демонстрирующие автомобилистам внешний вид минивэна Multivan седьмого поколения.