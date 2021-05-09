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Миллионы китайцев в TikTok пришли в восторг от парада Победы в Москве

Общество
Миллионы китайцев в TikTok пришли в восторг от парада Победы в Москве
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov

Москва, 9 мая. Жители Китая с интересом и восторгом следили за московским парадом в День Победы 9 Мая. Число зрителей трансляций в TikTok шло на миллионы.

Парад Победы традиционно прошел в Москве 9 мая. Торжественное и масштабное мероприятие привлекло внимание не только россиян, но и миллионов иностранцев. Трансляция московского парада велась в том числе в популярном у молодежи приложении TikTok, созданном в Китае. Число зрителей таких трансляций достигало нескольких миллионов человек в режиме онлайн.

Пользователь из КНР Dragon descendant рассказал о реакции соотечественников на парад Победы в столице РФ. По его словам, комментарии к трансляциям полны призывами к дружбе Москвы и Пекина, а также восторженными возгласами и лозунгами вроде «да здравствует Россия». В подтверждение китаец разместил фрагмент китайской трансляции парада.

«Только вышел из трансляции в китайском TikTok, где около 2 млн китайских пользователей смотрит военный парад в Москве в честь Дня Победы. В комментариях полно слов «ура» («да здравствует») и «да здравствует дружба между Китаем и Россией», - написал он.

В Сети объяснили стремление китайцев к дружбе с Россией общностью противостояния, которое обе страны ведут с США. Также западные пользователи заявили о надежде на новый миропорядок, который Москва и Пекин сделают более справедливым, чем в период американской гегемонии.

«Когда дело доходит до борьбы с главным общим врагом, Соединенными Штатами, Китай и Россия – хорошие друзья», - написал живущий в Китае Robert Bazin.

«Многие люди в западных странах возлагают надежды на Китай и Россию по созданию справедливого миропорядка для всей планеты», - отмечает новозеландец Sy Gunson.

Парад Победы на Красной площади воплощает не только дань уважения героям войны, но и достижения российского ВПК. Москва напоминает потенциальным противникам, что готова отразить любую атаку: современное вооружение позволяет пресечь агрессию в зародыше. Ранее ФАН писал о главных «участниках» парада военной техники.

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