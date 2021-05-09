Миллионы китайцев в TikTok пришли в восторг от парада Победы в Москве

Москва, 9 мая. Жители Китая с интересом и восторгом следили за московским парадом в День Победы 9 Мая. Число зрителей трансляций в TikTok шло на миллионы.

Парад Победы традиционно прошел в Москве 9 мая. Торжественное и масштабное мероприятие привлекло внимание не только россиян, но и миллионов иностранцев. Трансляция московского парада велась в том числе в популярном у молодежи приложении TikTok, созданном в Китае. Число зрителей таких трансляций достигало нескольких миллионов человек в режиме онлайн.

Пользователь из КНР Dragon descendant рассказал о реакции соотечественников на парад Победы в столице РФ. По его словам, комментарии к трансляциям полны призывами к дружбе Москвы и Пекина, а также восторженными возгласами и лозунгами вроде «да здравствует Россия». В подтверждение китаец разместил фрагмент китайской трансляции парада.

«Только вышел из трансляции в китайском TikTok, где около 2 млн китайских пользователей смотрит военный парад в Москве в честь Дня Победы. В комментариях полно слов «ура» («да здравствует») и «да здравствует дружба между Китаем и Россией», - написал он.

Just back from the Chinese Tit Tok livestream, nearly 2 million Chinese netizens are watching the Moscow Victory Day military parade. There were full of "乌拉(Ура)(Long live)" and "中俄友谊万岁(Long live the friendship between China and Russia)" on the comment area.???? pic.twitter.com/myfD5ywor4 — Dragon descendant???????? ☭ (@Dragondescendan) May 9, 2021

В Сети объяснили стремление китайцев к дружбе с Россией общностью противостояния, которое обе страны ведут с США. Также западные пользователи заявили о надежде на новый миропорядок, который Москва и Пекин сделают более справедливым, чем в период американской гегемонии.

«Когда дело доходит до борьбы с главным общим врагом, Соединенными Штатами, Китай и Россия – хорошие друзья», - написал живущий в Китае Robert Bazin.

«Многие люди в западных странах возлагают надежды на Китай и Россию по созданию справедливого миропорядка для всей планеты», - отмечает новозеландец Sy Gunson.

Парад Победы на Красной площади воплощает не только дань уважения героям войны, но и достижения российского ВПК. Москва напоминает потенциальным противникам, что готова отразить любую атаку: современное вооружение позволяет пресечь агрессию в зародыше. Ранее ФАН писал о главных «участниках» парада военной техники.