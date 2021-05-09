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Сирийские пожарные локализовали возгорание на нефтезаводе в Хомсе

  /   Обновлено: 09 мая 2021 13:23
Весь мир
Сирийские пожарные локализовали возгорание на нефтезаводе в Хомсе
Федеральное агентство новостей  / 

На главном нефтеперерабатывающем заводе в сирийской провинции Хомс вспыхнул пожар.

Основным очагом возгорания стала дистилляционная установка: огонь возник по причине утечки на насосной станции. По версии сирийских властей, это могло быть случиться из-за целенаправленной диверсией или кибератаки, нарушившей работу электронного оборудования. 

Экстренные службы уже прибыли на место аварии и борются с огнем. По сообщениям СМИ, пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Оценку ущерба оборудованию можно произвести только после того, как возгорание будет полностью устранено.

Ранее в Хомсе уже фиксировались схожие аварии на объектах нефтепереработки. Так, в январе 2021 года в провинции произошли крупный пожар и взрыв, в результате которого пострадали станция хранения сырой нефти и несколько десятков грузовиков, используемых для перевозки топлива по всей стране.

В последние годы на территории Сирийской Арабской Республики (САР) прослеживается топливный кризис. Несмотря на то, что страна обладает значительными запасами черного золота, большая часть месторождений находится в Заевфратье, который контролируется проамериканской группировкой «Сирийские демократические силы» (СДС). Курдские боевики вместе с военнослужащими США занимаются нелегальной добычей нефти и ее контрабандой в другие страны. При этом американские предприниматели сотрудничают с ними на официальном уровне.

На крупнейшем в сирийском Хомсе нефтезаводе начался пожар
Федеральное агентство новостей  / 

Сирийским властям приходится закупать сырую нефть за рубежом, в частности, в Иране. Тегеран сейчас является ключевым партнером Дамаска в энергетической сфере, однако поставки топлива неустойчивы, что не позволяет полностью избежать кризиса.

Кроме того, США еще в период правления Дональда Трампа наложили на Сирию санкции, получившие название «акт Цезаря» и коснувшиеся энергетической отрасли страны, и без того пострадавшей за годы войны.

На крупнейшем в сирийском Хомсе нефтезаводе начался пожар
Федеральное агентство новостей  / 

сирия пожар хомс
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