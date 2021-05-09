Дмитрий Харатьян признался, что чувствует себя гораздо увереннее после вакцинации

Москва, 9 мая. Актер театра и кино Дмитрий Харатьян считает отмену концертов и выступлений пустяком по сравнению с тем, что пережила его семья из-за пандемии коронавируса.

Прошлой зимой артист отпраздновал свой 60-летний юбилей. В честь круглой даты Харатьян запланировал большой концертный тур. Выступления артиста должны были пройти не только в городах России, но и в других странах. Однако звезда «Гардемаринов» успел провести юбилейный концерт лишь в Кремлевском дворце и в родном Красногорске. Потом неожиданно грянула пандемия, а за ней — отмена всех гастролей.

По словам Харатьяна, «это пустяки» по сравнению с тем, что пережила его семья. Оказалось, что и актер, и его жена Мария потеряли своих отцов, которые скончались из-за осложнений коронавируса. Кроме того, нелегко перенесла инфекцию мать артиста, переболел и его сын Ваня.

«У многих, если не у всех, в прошлом году произошла переоценка ценностей — мы в очередной раз вспомнили, что нет ничего дороже здоровья близких и человеческой жизни», — цитирует слова Харатьяна издание «7 дней».

Поэтому актер вместе с супругой принял решение вакцинироваться. Первую прививку они сделали перед Новым годом, а вторую — 11 января. По словам звезды, помимо антител, вакцина дает еще и хороший психологический эффект. Харатьян отметил, что начал чувствовать себя гораздо увереннее.

После прививки он возобновил творческую деятельность. Сейчас артист работает над продолжением «Гардемаринов», а в конце лета планирует провести юбилейный фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров».

Сейчас регионы России продолжают получать противокоронавирусную вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Количество отправленных доз вакцины составляет около одного миллиона.