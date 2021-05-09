Михаил Мишустин поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

Москва, 9 мая. Россия сделает все необходимое для сохранения памяти о советских героях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поздравляя ветеранов с Днем Победы.

Глава правительства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с главным праздником народа. По словам политика, стать наследником поколения победителей — это честь и большая ответственность.

«И мы сделаем все, чтобы подвиги героев не забыли, чтобы миллионы наших граждан жили в сильной и процветающей стране», — сказано в поздравительной речи Мишустина.

Премьер подчеркнул, что мужественные советские воины сумели сокрушить фашизм и подарить жизнь будущим поколениям.

Как стало известно ранее, ветераны ВОВ поделились секретами своего долголетия.