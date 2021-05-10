Jony сегодня — номер один, я вам отвечаю: Иосиф Пригожин о финале «Маски»

Победитель шоу «Маска» певец Jony завоевал симпатии жюри только своим талантом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал о своих впечатлениях от финала второго сезона всенародно любимого телевизионного музыкального проекта. По его словам, победитель был выбран абсолютно честно.

«Jony сегодня — номер один, я вам отвечаю! Молодой парень с фантастическим голосом, пластикой. Сначала я узнал о нем от своих детей, потом мне Валерия долбила в мозг: «Jony — это крутой парень! Посмотри, как он спел песню «Я люблю тебя» Носкова». Он очень круто поет. Он мог завоевать симпатии жюри только своим талантом, больше никак это сделать невозможно», — сообщил муж певицы Валерии.

Global Look Press / Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Иосиф Пригожин высоко оценил участие в телепроекте еще одного талантливого артиста.

«Никто не мог догадаться, что Юсиф Эйвазов согласится участвовать в этом проекте. Такие звезды выступают в самых крутых театрах мира. У него не было бы времени на «Маску», это стало возможным благодаря пандемии. Он показал себя невероятно круто. И как он воспринял, что не ему досталась победа! Вот это уровень интеллекта!» — сказал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

В завершение Пригожин подчеркнул, что считает неуместными любые упреки телезрителей в адрес передачи.

«Это абсолютно честное шоу. Никто никого не знает, никто не лицемерит, не подыгрывает, не спекулирует. Все эмоции, которые вы видите на лицах членов жюри — совершенно искренние. Никто не знал, что [Юрий] Стоянов согласится [участвовать в шоу], что у [Стаса] Пьехи такое фантастическое чувство юмора, что Азиза разрыдается из-за того, что вылетела раньше, чем могла», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл подробности своего спора на несколько миллионов рублей.