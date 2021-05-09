Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала в США

Флорида, 9 мая. Во Флориде состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Ракета стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Первая ступень Falcon 9, как ожидается, совершит посадку на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.

Ракета выведет на низкую околоземную орбиту очередную группу из 60 интернет-спутников, которые пополнят орбитальную группировку глобальной сети Starlink.

Starlink является спутниковой сетью нового поколения, которая будет способна обеспечить широкополосный доступ в интернет в любой точке земного шара. На первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.

Ранее в SpaceX заявили, что планируют подключить к Интернету движущийся наземный и летательный транспорт.