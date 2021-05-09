Лукашенко пообещал согражданам сохранить спокойствие в Белоруссии

Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал гражданам республики, что в стране сохранятся стабильность и спокойствие.

Белорусский лидер сделал заявление в ходе выступления у монумента Победы по случаю празднования 9 Мая. Лукашенко призвал нацию сплотиться для сохранения суверенитета республики.

«Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое: быть рядом, сплотиться. Так, как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссию будут защищать «чего бы это ни стоило». Лукашенко ранее заявил, что в республике будут свято чтить память о погибших в Великой Отечественной войне и бережно хранить правду о событиях конфликта.