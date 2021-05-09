Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с высокопоставленными лицами страны принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске.

Мероприятие началось 9 мая в 11:00 по московскому времени. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили члены официальных делегаций от государственных органов, общественники, главы городских администраций, передает РИА Новости.

Лукашенко первым возложил венок к монументу. Белорусский лидер ранее по случаю праздника поздравил сограждан, и отметил, что память о мае 1945-го не меркнет спустя долгие годы. По словам президента республики, страна не перестанет защищать правду о событиях Великой Отечественной войны.