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Военный парад в честь Дня Победы завершился в Приднестровье

Общество
Военный парад в честь Дня Победы завершился в Приднестровье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тирасполь, 9 мая. Танк Т-34 с копией знамени Победы возглавил военный парад в Приднестровье. Машина проехала по площади имени Александра Суворова в Тирасполе.

В рамках парада местным жителям и ветеранам показали машины «Катюша», артиллерию и другую боевую технику периода Великой Отечественной войны. К тому же по главной площади Тирасполя прошлись расчеты подразделений министерства обороны республики и пограничных войск.

Мероприятие завершилось выступлениями роты почетного караула и конников в форме времен войны. Глава Приднестровья Вадим Красносельский призвал соотечественников посетить живущих по соседству ветеранов, а также рассказать младшему поколению о тех, кто защищал родину.

Во многих российских городах в этот день прошли парады, приуроченные победе в ВОВ. Например, во Владивостоке в таком мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек. Вечером в городе пройдет концерт группы «Мираж». В конце дня жителей Владивостока ожидает праздничный салют.

приднестровье 9 мая парад победы
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