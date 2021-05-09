Военный парад в честь Дня Победы завершился в Приднестровье

Тирасполь, 9 мая. Танк Т-34 с копией знамени Победы возглавил военный парад в Приднестровье. Машина проехала по площади имени Александра Суворова в Тирасполе.

В рамках парада местным жителям и ветеранам показали машины «Катюша», артиллерию и другую боевую технику периода Великой Отечественной войны. К тому же по главной площади Тирасполя прошлись расчеты подразделений министерства обороны республики и пограничных войск.

Мероприятие завершилось выступлениями роты почетного караула и конников в форме времен войны. Глава Приднестровья Вадим Красносельский призвал соотечественников посетить живущих по соседству ветеранов, а также рассказать младшему поколению о тех, кто защищал родину.

Во многих российских городах в этот день прошли парады, приуроченные победе в ВОВ. Например, во Владивостоке в таком мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек. Вечером в городе пройдет концерт группы «Мираж». В конце дня жителей Владивостока ожидает праздничный салют.