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Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны

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Армия
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
wikipedia.org  /  Bundesarchiv / CC BY-SA 3.0 de

Вашингтон, 9 мая. Вторая мировая война породила множество различных мифов, часть из которых разоблачил американский военный историк Роб Ситино.

Огромная масса заблуждений об одном из самых масштабных вооруженных конфликтов ХХ века существует и по сей день, несмотря на то, что война закончилась более 75 лет назад, отметила автор статьи для американского издания Time Оливия Ваксман. Она взяла интервью у старшего историка Национального музея Второй мировой войны Роба Ситино, чтобы развенчать самые главные мифы.

Одно из заблуждений гласит, что президенту США Франклину Рузвельту было известно, что Япония готовит удар по гавани Перл-Харбор, но он не предпринял никаких действий. Однако не существует ни единого документального подтверждения того, что американский лидер знал заранее об этой атаке, подчеркнул Ситино.

Генерала армии Третьего рейха Эрвина Роммеля, известного, как «Лис пустыни», часто называют величайшим военачальником в истории. Однако у эксперта насчет этого заблуждения иное мнение. По его словам, немецкому Африканскому корпусу удавалось неплохо маневрировать, однако на счету у генерала нет ни единой значимой победы.

Ситино отметил еще одно суждение, в рамках которого нацистского лидера Адольфа Гитлера называют единственным виновником поражения Германии, является ошибочным. Ситино подчеркнул, что одиозный глава Третьего рейха был окружен целой командой различных генералов, на которых и лежит основная вина за начало Второй мировой войны, безумные и нелепые военные операции, а также разгром Германии.

Некоторые считают, что Япония могла одержать победу над Соединенными Штатами, если бы целью авианалета на Перл-Харбор было бы уничтожение не только кораблей, но и нефтехранилища, а также цистерн с черным золотом. Ситино считает, что подобные суждения необъективны, так как такой удар немного отсрочил бы победу над Токио, но не повернул бы события в другую сторону. По его словам, японцы нацеливались лишь на ограниченную войну с США, ввиду чего историк подчеркнул, что слабо себе представляет высадку войск Японии в Калифорнии и бои на американской территории.

Ранее историк из Великобритании Норман Дэвис напомнил о вкладе СССР в победу над нацизмом, подчеркнув, что Москва в этом событии сыграла гораздо большую роль, чем Лондон.

вторая мировая война разоблачение мифы ситино
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