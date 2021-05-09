Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:39
Армия
Бойцы ВСУ за сутки выпустили свыше 50 боеприпасов по территории ЛДНР
13:35
Происшествия
На параде Победы в Кемерове воспламенилась военная техника
13:33
Общество
Участниками парада Победы в Воронеже стали более двух тысяч военных
13:30
Армия
Воздушный парад в Ростове-на-Дону стал вторым по масштабам в России
13:27
Экономика
Биткоин закрепился на отметке выше 57 тысяч долларов
13:27
Политика
Парад Победы в Москве понравился Владимиру Путину и Сергею Шойгу
13:25
Общество
Герой России Дамир Юсупов проехал на танке ИС-3 под Екатеринбургом в День Победы
13:24
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о своем забавном прозвище на Первом канале
13:24
Общество
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19 при высоком титре антител
13:23
Весь мир
Сирийские пожарные локализовали возгорание на нефтезаводе в Хомсе
13:20
Происшествия
Радикалы в Одессе напали на женщину за портрет маршала Жукова с георгиевской лентой
13:18
Общество
Названы пять знаков зодиака, которым вообще не нужна любовь
13:15
Общество
Новинки фильмов о Великой Отечественной войне: топ-5 лучших
13:13
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Устиненко раскритиковала Бузову за хайп на операции
13:13
Общество
Пушечный залп прогремел в Петербурге в честь Дня Победы
13:10
Общество
Отреставрированный танк Т-34 показали на параде жителям Новороссийска
13:08
Общество
Фильм о цене и значении Великой Победы сняли юнармейцы
13:06
Происшествия
Охотник на квадроцикле бесследно исчез в сибирском лесу
13:05
Армия
Эксперт оценил военную мощь современной России
13:04
Экономика
Малому и среднему бизнесу могут отменить часть налогов
Все новости

Владимир Путин заявил о недопустимости попыток реанимировать идеологию нацизма

Общество
Владимир Путин заявил о недопустимости попыток реанимировать идеологию нацизма
kremlin.ru  /  РИА «Новости»

Москва, 9 мая. Спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной войны в мире снова наблюдаются попытки реабилитировать идеологию нацистов отдельными «недобитыми карателями».

Российский президент Владимир Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. В ходе обращения глава государства отметил, что многие пережитки идеологии нацизма вновь пытаются «поставить на вооружение», что ни в коем случае нельзя допустить. Для всех пытающихся воплотить в жизнь идеи антисемитизма и русофобии, по словам Путина, нет оправдания.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — заявил российский лидер.

Президент напомнил, что от зверств Второй мировой войны современность отделяет меньше века, из-за чего лозунги о расовом и национальном превосходстве одних групп над другими звучат еще более кощунственно. Путин призвал сделать выводы из истории, дать отпор радикалам разного рода и противостоять «бредовым теориям исключительности».

После окончания главного военного парада в Москве Путин сообщил, что ему понравилось шествие, и оценил его на «отлично». Глава государства также торжественно поздравил ветеранов ВОВ и всех военнослужащих с 9 Мая.

путин день победы парад победы
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 256147 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 222980 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 158576 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 119150 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 75277 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Владимир Путин заявил о недопустимости попыток реанимировать идеологию нацизма
Рейтинг@Mail.ru