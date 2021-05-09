Владимир Путин заявил о недопустимости попыток реанимировать идеологию нацизма

Москва, 9 мая. Спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной войны в мире снова наблюдаются попытки реабилитировать идеологию нацистов отдельными «недобитыми карателями».

Российский президент Владимир Путин выступил с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. В ходе обращения глава государства отметил, что многие пережитки идеологии нацизма вновь пытаются «поставить на вооружение», что ни в коем случае нельзя допустить. Для всех пытающихся воплотить в жизнь идеи антисемитизма и русофобии, по словам Путина, нет оправдания.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — заявил российский лидер.

Президент напомнил, что от зверств Второй мировой войны современность отделяет меньше века, из-за чего лозунги о расовом и национальном превосходстве одних групп над другими звучат еще более кощунственно. Путин призвал сделать выводы из истории, дать отпор радикалам разного рода и противостоять «бредовым теориям исключительности».

После окончания главного военного парада в Москве Путин сообщил, что ему понравилось шествие, и оценил его на «отлично». Глава государства также торжественно поздравил ветеранов ВОВ и всех военнослужащих с 9 Мая.