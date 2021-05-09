Саратовские пожарные в День Победы спасли «Берлин» от огня

Саратов, 9 мая. Ресторан «Берлин» в городе Балаково загорелся во время празднования Дня Победы. Сотрудники МЧС смогли оперативно справиться с пламенем.

Спасатели ликвидировали возгорание в ресторане «Берлин», сообщает источник ФАН. В тушении также принимали участие две единицы техники. Посетители и персонал заведения были эвакуированы.

Инцидент произошел 9 мая во время празднования Дня Победы. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия. Сведений о пострадавших пока нет.

Федеральное агентство новостей /

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