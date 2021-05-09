Коррекция финансовых рынков может привести к обвалу мировой экономики

Москва, 9 мая. Обрушение мировой экономики неизбежно, считает известный российский экономист Михаил Хазин.

Глобальный обвал финансовых рынков начнется в ближайшее время. Спусковым крючком может послужить гиперинфляция, которая станет следствием денежно-кредитной политики Федрезерва США, уточнил экономист. Инфляция в мире заметно ускорилась. Как итог, в развивающихся странах начинают обесцениваться национальные валюты. Например, такая ситуация происходит сейчас в Турции, указал специалист в эфире YouTube-канала «Аврора».

Хазин отметил, что в результате этих факторов на рынках надуваются «пузыри» и через какое-то время наступит коррекция, которая будет сопряжена с «катастрофическими последствиями». Фактически это будет означать финансовый обвал, добавил он

Михаил Хазин ранее рассказал, к чему может привести обвал фондовых рынков и банковской отрасли Соединенных Штатов. Он также объяснил, кто сильнее всего ощутит последствия этого обрушения.