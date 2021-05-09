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В NI рассказали, какой российской «суперпушки» стоит опасаться США

Армия
В NI рассказали, какой российской «суперпушки» стоит опасаться США
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 9 мая. Российский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» является «суперпушкой» для уничтожения укрепленных огневых позиций неприятеля, считают американские аналитики.

Самоходные минометы способны наносить быстрые и сокрушительные удары, стреляя по навесной траектории, отметил журналист портала The National Interest Себастьен Роблин, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Эксперт уточнил, что минометы легче гаубиц и проще в обслуживании, однако имеют ограниченную дальность стрельбы.

Армия России имеет 120-миллиметровые самоходные минометы 2С9 «Нона», отметил автор статьи. По его словам, ВС США также вооружены схожими системами на базе гусеничных машин Stryker и M113, однако у российских войск есть в арсенале и монструозный «Тюльпан», аналогов которому на Западе нет. По мнению Роблина, американцам стоит опасаться этой «суперпушки». Калибр 2С4 составляет целых 240 миллиметров, что делает этот образец самым мощным из подобных систем в мире.

Самоходный миномет, несмотря на сравнительно небольшую дальностью стрельбы, способен эффективно бороться с фортификационными сооружениями и укрепленными огневыми точками, подчеркнул Роблин. Он уточнил, что крупнокалиберный миномет установлен на гусеничном шасси бронемашины, защищающей экипаж от пуль и осколков. В походном режиме ствол орудия направлен вперед, однако во время стрельбы он разворачивается вверх и опирается на специальную плиту. Мощность снарядов «Тюльпана» сопоставима с небольшой авиабомбой, добавил аналитик.

«Каждый выстрел заставляет всю машину звенеть, как гигантский колокол», — пишет Роблин.

Ранее новейшая система противоракетной обороны, разрабатываемая в России, привела в замешательство журналистов из Соединенных Штатов.

россия миномет тюльпан the national interest роблин 2с4
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