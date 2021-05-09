Посол РФ Нечаев принял участие в возложении венков в Берлине

Берлин, 9 мая. Дипломаты из стран СНГ в День Победы возложили венки к памятнику Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. В мероприятии также принял участие посол РФ Сергей Нечаев.

Согласно полученной информации, в торжественной церемонии приняли участие послы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также представители правительства и МИД ФРГ.

Мероприятие началось с минуты молчания у подножья памятника. Затем участники церемонии с букетами поднялись к постаменту, внутри которого расположен небольшой зал. Делегации возложили венки и спустились вниз.

Ранее Сергей Нечаев заявил, что нельзя фальсифицировать факты о войне в угоду политической конъюнктуре.