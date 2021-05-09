Фильм «Ржев» возглавил топ-5 любимых военных кинолент жителей Забайкалья

Москва, 9 мая. Эксперты «Мегафона» составили топ-5 военных фильмов, наиболее полюбившимся жителям Забайкалья. Список сформировали на основе данных онлайн-кинотеатра компании.

Рейтинг возглавила военная драма 2019 года «Ржев», снятая Игорем Копыловым. Фильм рассказывает о событиях 1942 года и Ржевской битве. Ленту сняли по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».

Второе место в списке военных фильмов заняла лента «1917», а третье — картина «28 панфиловцев». Кроме того, в топ-5 вошли фильмы «Александр Невский» и «В тылу врага».

Ранее один из онлайн-кинотеатров составил рейтинг фильмов, которые россияне смотрят в преддверии Дня Победы. Драма «Ржев» заняла в нем вторую строчку.