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Экс-президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Общество
Экс-президент Молдавии принял участие в акции «Бессмертный полк» в Кишиневе
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Кишинев, 9 мая. День Победы в Молдавии отмечают патриотической акцией «Бессмертный полк», ее участники прошли маршем через центр Кишинева к мемориалу «Вечность».

В акции принял участие и экс-президент Молдавии Игорь Додон, как передал корреспондент РИА Новости. Кроме бывшего лидера страны, в «Бессмертном полку» поучаствовали спикер парламента Зинаида Гречаный, депутаты Соцпартии и российский посол в Молдавии Олег Васнецов.

Шествие возглавили ретро-автомобили и военный оркестр. Скандируя «Победа!», участники акции вместе с транспарантами и портретами своих родных, воевавших в годы ВОВ, прошли к мемориальному комплексу «Вечность», где шествие подытожили возложением цветов у Вечного огня.

«Как можно пропустить такое событие? Это только в прошлом году все дома праздновали в интернете, но в колонне ты чувствуешь такое сродство со всеми остальными, кажется, что с нами в одном строю стоят солдаты тех времен», — поделился с РИА Новости один из участников акции.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, которую ежегодно проводят в России и других странах мира ради того, чтобы увековечить память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Первую акцию провели в 2012 году в Томске, а через год она стала всероссийской.

В этом году акция «Бессмертный полк» прошла даже в Шанхае, где по улицам прошли с портретами своих героев ВОВ 120 россиян. Как передал сайт 360tv.ru, торжественную речь на мероприятии произнес генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

додон молдавия день победы 9 мая
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