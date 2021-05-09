На Украине возложили цветы к памятнику освободителя Киева от фашистских захватчиков

Киев, 9 мая. Украинские политики, организаторы акции «Бессмертный полк» и простые граждане страны возложили цветы к киевскому памятнику генералу Николаю Ватутину.

Событие освещали журналисты РИА Новости. На Украине продолжают отмечать День Победы, несмотря на перенос основных мероприятий по случаю окончания войны на 8 число месяца. Некоторые торжества пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, но горожане и некоторые политики все же пришли к монументу и почтили память советского генерала, возглавлявшего освобождение Киева. Лидеры партии «Оппозиционная платформа —- за жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук также приняли участие в акции.

Ранее сообщалось, что парад Победы в Севастополе возглавил танк Т-34. Он проехал по улицам в четвертый раз после реставрации.