Пять музеев Архангельска открыты для свободного посещения в День Победы

Архангельск, 9 мая. Постоянные экспозиции и временные выставки музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» в честь праздника бесплатно сможет посетить любой желающий.

Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» проводит день открытых дверей в честь Дня Победы. Для бесплатного посещения с 13:00 до 19:00 открыты постоянные экспозиции и временные выставки в пяти местах.

Горожане смогут свободно посетить Музей изобразительных искусств, Старинный особняк, Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, Усадебный дом Е.К. Плотниковой, а также Музей художника и сказочника С.Г. Писахова.

Всем желающим необходимо предварительно записаться на посещение выставки по телефону, а затем получить бесплатный билет в кассе.

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