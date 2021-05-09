Рассказываем детям о Великой Отечественной войне: рекомендации психолога

День Победы — один из самых главных праздников нашей страны, о нем нам рассказывали наши мама и папа, которым когда-то рассказали их родители. Такая эстафета памяти никогда не должна прекращаться.

Детский психолог Наталья Наумова объяснила ФАН, с какого возраста ребенку можно начинать рассказывать о Великой Отечественной войне и как правильно воспитать в нем любовь к своей стране.

«С детьми о Победе мы начинаем говорить с трехлетнего возраста. Не нужно вдаваться в подробности, даем простой, не жестокий ответ: что в 1941 году на страну напал враг, а наши смелые воины всех спасли. Говорим, что война длилась долго, было сложно. С помощью таких подробностей родители просвещают ребенка», — пояснила психолог.

Невские Новости / Валерия Петрик

Рассказ о войне не должен включать эпизоды жестокости, поскольку это может травмировать психику ребенка.

«Говорим ребенку, что наша страна справилась с этим, тем самым вселяя в него гордость за этих людей. Это самое главное, что мы можем рассказать 3-летнему малышу. Когда он подрастает, соответственно, рассказываем ему больше. Вспоминаем о родственниках, которые участвовали в войне, рассказываем об их подвигах. Обязательно объясняем, как важно жить в мире без войны», — рассказала собеседница агентства.

Наталья Наумова добавила, что патриотизм в ребенке нужно воспитывать внутри семьи: личным примером показывать любовь к Родине, следовать традициям, поддерживать память о своем роде.

«Важно отмечать праздники патриотического характера, связанные с силой державы. Нужно уделять внимание истории города, рода, страны и так далее. Можно рассказывать ребенку о фамилиях, в честь которых названы улицы. Когда он погружается в историю, у него формируется гордость за свою страну и желание ее защищать», — резюмировала психолог.

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