Луганская Народная Республика провела парад в честь Дня Победы

Луганск, 9 мая. Парад, который посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Военный парад принимал верховный главнокомандующий, глава ЛНР Леонид Пасечник. Мероприятием руководил начальник управления Народной милиции Ян Лещенко. В ходе парада руководитель республики заявил, что победа в Великой Отечественной войне является примером стойкости и патриотизма для молодежи. Также Пасечник поблагодарил ветеранов за их подвиги, передает РИА Новости.

«Девятое мая — священная дата для наших граждан. Наш священный долг — сохранить память о подвиге и героизме советского народа», — заявил руководитель республики.

Стоит отметить, что генеральная репетиция мероприятия прошла 8 мая. В нем были задействованы десятки единиц военной, автомобильной и специальной техники, а также более 2 тысяч личного состава.