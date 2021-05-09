Донецк, 9 мая. Жительница Донбасса вышла на акцию «Бессмертный полк» с портретом деда украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили СМИ.

По словам участницы мероприятия, приуроченного ко Дню Победы, дедушка Зеленского сможет пройти в колонне «Бессмертного полка» в Донецке, пока его внук «организовывает шабаш СС «Галичина» в центре Киева».



В украинской столице националисты организовали марш, посвященный очередной годовщине создания нацистской дивизии СС «Галичина». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно ранее, позорная речь Зеленского накануне Дня Победы возмутила бывшего депутата Верховной рады.