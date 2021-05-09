Экс-пилот президента РФ рассказал о поведении Путина во время перелетов

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин много работает во время перелетов, рассказал летчик и бывший шеф-пилот главы государства Константин Терещенко.

По словам Терещенко, Путин не предъявляет повышенных требований на борту, не вмешивается в работу экипажа и уделяет много времени собственной работе во время рейса.

«Президент — очень комфортный пассажир. Всегда спокойно относится к любой ситуации. Может поинтересоваться деталями полета или уточнить, есть ли у нас проблемы», — поделился Терещенко.

После полета российский лидер обычно заходит в кабину и благодарит экипаж за выполненную работу, уточнил бывший пилот.

Ранее сообщалось, что Путин помог ветерану поправить куртку на параде Победы, когда одежда сползла с плеч мужчины. Момент попал на камеры операторов.