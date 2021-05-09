Львовские радикалы превратили празднование Дня Победы в нацистский шабаш

В День Победы корреспондент ФАН Полина Цыбулько побывала во Львове на главном городском мемориале — Холме Славы. Городские власти сделали все, чтобы горожанам было максимально дискомфортно добираться до мемориала, отметила корреспондент. А местные националисты превратили праздник в жуткий шабаш.

Холм Славы находится недалеко от исторического центра Львова — минутах в 20 на маршрутке. Проделав этот путь, корреспондент по приезде на место несказанно удивилась: сюда, в отличие от других городов, практически не приезжали и не подходили люди с цветами и букетами. В соседнем с мемориалом парке была замечена странная компания из 20 мужчин с символикой националистических группировок, они спускались вниз — к Лычаковскому кладбищу. Именно там расположены могилы местных бойцов УПА1 (организация запрещена на территории РФ).

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По ходу движения радикалы курили, матерились, а некоторые прихлебывали из банок пиво, хотя было еще утро. Подойдя к мемориалу, корреспондент ФАН столкнулась с еще одной толпой в черных футболках и кенгурухах с рунами: это младшее поколение радикалов, они небольшой колонной направлялись от Холма Славы на Лычаковку. Наконец, Полина Цыбулько вошла в мемориальную аллею и немного остолбенела: по всей аллее — на подходах к ней и вокруг кладбища — стояли полицейские, создавая живой коридор.

Проходя по этому коридору, человек попадает в зону внимания десятков глаз, изучающих тебя с головы до ног. Здесь же в разных местах стояли операторы, которые вели скрытую съемку. Чтобы просто дойти до ворот кладбища героев Великой Отечественной войны, нужно быть весьма смелым человеком. Но самое жуткое — перед главным входом на Холм Славы: здесь дежурили несколько десятков наци, которые оглядывали каждого входящего, некоторым могли легко плюнуть под ноги и задать вопрос: «Шо, праздник у тебя сегодня? Какой именно?!».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Перед входом на Холм Славы были установлены мощные колонки, из которых непрестанно неслись нацистские марши, боевые песни УПА и прочая угрожающая дребедень. Народу на самом кладбище было по пальцам пересчитать — шесть-семь человек. Они вели себя так, словно прокрались в чужой дом и теперь действуют крайне осторожно, чтобы их не обнаружили хозяева. Несколько бабушек и пожилых женщин быстро, не глядя на нацистов, прошли в мемориал, быстро возложили цветы к памятникам, так же быстро удалились.

Там же была пара групп мужчин, смотревших недружелюбно и постоянно отворачивавшихся от камеры. В ответ на попытку корреспондента задать вопрос один из них быстро отошел в сторону, а другой сквозь зубы процедил: «Я ни с кем не разговариваю на кладбище. Отойди от меня!».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Радикалы периодически обходили мемориал дозором — вглядывались в лица, снимали видео. Между собой они переговаривались громко и периодически громко смеялись. Кто здесь хозяин 9 Мая, было понятно и без слов.

За воротами мемориала демонстративно фотографировалась большая группа наци.

«Ну шо, мы тут немного «ватников» постремаем, а потом — к нашим, на Лычаковку?» — спросил один другого. «Ну да, надо тут немного поработать лицом. А то и руками», — засмеялся его друг.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На выходе с Холма Славы Полина Цыбулько встретила ветеранов Великой Отечественной войны — двое очень пожилых мужчин возрастом под 90 лет направлялись к Холму Славы, поддерживая друг друга под руки. Увидев, что их снимают, они тут же натянули на лица маски и опустили головы.

— С праздником вас! Как вам то, что тут происходит? Вы не боитесь идти на мемориал? — спросила их корреспондент.

— А чего нам бояться? Мы уже старые, а двум смертям не бывать, — ответил один из ветеранов. — Мы со Степаном в десятки раз в разведку ходили к фрицам, а этих нам бояться и вовсе не пристало. Хотя многие в городе, конечно, боятся сюда ходить, особенно 9 Мая. Городские власти сделали все, чтобы людям, которые пришли почтить память наших товарищей, было страшно и дискомфортно.

— Да, издеваются они и над людьми, и над нами, ветеранами, — не выдержал другой ветеран, Степан. — Это же настоящий позор! Если бы эти негодяи попробовали выйти сюда лет 20 назад, их бы гнали поганой метлой до самого центра! Но сейчас мы уже ничего не можем сделать, а городские власти явно поощряют эти шабаши! Вы бы видели, что они сделали с нашим любимым Монумент Славы на Стрыйской улице (корреспондент ФАН побывала там за день до этого)! Они же разнесли всю нашу память по кусочкам, сволочи!

Ветераны признались, что с трудом переносят творящийся позор, но тем не менее не намерены отказываться от традиции приходить на Холм Славы.

«Потому что не приходить сюда в День Победы — это еще больший позор», — заявил один.

В этот момент к собеседникам приблизились две девушки из «Полиции диалога», потребовали документы у корреспондента ФАН, а ветеранам настойчиво посоветовали «проходить быстрее, не задерживаться».

Когда два старика, поддерживая друг друга, перешли площадь и застряли перед ступеньками на входе в мемориал, стоявшие поодаль нацисты громко и неприятно засмеялись.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Совсем плохие стали, деды? Ничего, идите, помяните ваших товарищей. Вам ведь уже недолго осталось!» — сообщил самый наглый из радикалов.

Корреспондент ФАН уходила с военного кладбища с липким ощущением позора, несправедливости и мерзости от всего происходившего тут. По слухам, и самому мемориалу Холм Славы во Львове осталось существовать недолго. Как сообщил на автобусной остановке один из местных жителей, его могут закрыть для посещения из-за «аварийного состояния», а потом и вовсе снести. Как, в общем-то, уже и произошло с Монументом Славы на Стрыйской улице.

1 Организация запрещена на территории РФ.