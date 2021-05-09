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Военный парад в городе-герое Керчи показал мощь Черноморского флота России

Общество
Военный парад в городе-герое Керчи показал мощь Черноморского флота России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Керчь, 9 мая. В Керчи прошел военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В парадном строю по улицам города-героя прошли парадные расчеты бригады береговой обороны, артиллерийского полка береговых войск Черноморского флота, путевого батальона железнодорожных войск, морского инженерного полка и полка радиационной химической и биологической защиты, зенитно-ракетного полка, Министерства внутренних дел и МЧС Российской Федерации.

Военный парад в городе-герое Керчи показал мощь Черноморского флота России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Следом за колоннами личного состава по центральной улице Керчи прошла колонна военной техники Черноморского флота России: бронетранспортеры БТР-80, буксируемые на КамАЗах 122-мм гаубицы Д-30, боевые машины реактивного залпового огня «Град-М», 152-мм гаубицы «Мста-Б», мобильные зенитно-ракетных комплексы С-300, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, бронированные автомобили «Рысь».

Как говорят сами керчане, традиция проведения масштабных военных парадов ко Дню Победы вернулась в город только в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. В украинский период в городе также проводились различные праздничные мероприятия, однако они не отличались особым размахом.

россия крым керчь 9 мая парад победы
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