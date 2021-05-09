Крупнейший американский нефтепровод остановился из-за вируса-шифровальщика

Вашингтон, 9 мая. Крупнейший в США нефтепровод, ежедневно поставляющий до 450 тысяч тонн топлива из Техаса на восточное побережье США, был остановлен из-за хакерской атаки.

«Colonial Pipeline предпринимает шаги, чтобы понять и решить эту проблему. В настоящее время наше основное внимание уделяется безопасному и эффективному восстановлению сервиса и усилиям по возвращению к нормальной работе. Этот процесс уже идет, и мы работаем над решением этого вопроса и минимизацией сбоев для наших клиентов», — говорится в официальном сообщении компании-оператора нефтепровода, выпущенном 7 мая.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что компьютерная инфраструктура компании была атакована вирусом-шифровальщиком, в результате чего была нарушена работа систем, отвечающих за прокачку нефтепродуктов. В результате атаки оператор нефтепровода был вынужден обратиться к услугам сторонней фирмы, специализирующейся на кибербезопасности, а также связался с правоохранительными органами и профильными федеральными агентствами. В настоящее время остается не ясным кто стоит за атакой.

«Атака были чрезвычайно изощренной, злоумышленники смогли обойти довольно сложные средства контроля безопасности», — заявил бывший сотрудник информационного департамента Агентства национальной безопасности Майкл Чеппл.

ФБР и администрация Белого дома пока воздерживаются от комментариев в связи с инцидентом. Вполне возможно, в ближайшие дни мы снова услышим о вездесущих русских хакерах, взламывающих инфраструктуру США и узнаем об очередном пакете санкций, готовящихся против Российской Федерации.