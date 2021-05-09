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В Москве прошел Парад Победы. События дня

Общество
В Москве прошел Парад Победы. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

В Москве прошел Парад Победы

В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, мероприятие началось в 10:00 по местному времени. Более 12 тысяч военных, свыше 200 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов приняли участие в параде на Красной площади в столице. На мероприятии присутствовали Владимир Путин и Эмомали Рахмон. В праздничной речи, посвященной Дню Победы, президент России обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны.
«Поздравляю вас с Днем Победы! Победа колоссального исторического значения для судеб всего мира. С Праздником, который был, есть и будет для России нашего народа священным», — сказал Владимир Путин.
Церемония возложения венков — неизменная часть торжеств в честь Дня Победы. Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память простых советских граждан, чьи жизни разрушила самая страшная война в истории человечества. В связи с проведением парада в столице с 05:30 утра перекрыли многие центральные улицы. После прохождения колонны все ограничения сняли.

Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели

В Москве прошел Парад Победы. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ регламентирует передачу государственной власти Совету безопасности в случае гибели президента вследствие покушения, совершения террористических актов в стране, проявления внешней агрессии или иных насильственных действий.

Майские праздники не будут делать длинными на постоянной основе

В Москве прошел Парад Победы. События дня
mosreg.ru  / Правительство Московской области

Минтруд РФ не планирует делать практику непрерывных майских праздников постоянной, об этом заявил глава ведомства Антон Котяков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними российскому лидеру озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни в начале мая будут нерабочими. Такое решение было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

Из Петербурга запустят прямые рейсы в Белград

В Москве прошел Парад Победы. События дня
Prt Scr youtube.com  / Dmytro Antonov

С 8 июня авиакомпания Air Serbia запускает рейсы между Петербургом и Белградом. Полеты будут выполняться дважды в неделю. При этом всем пассажирам рекомендуется перед полетом внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии. В частности, для въезда в Сербию российским туристам необходимо иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.

 

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