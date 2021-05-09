В Москве прошел Парад Победы. События дня

В Москве прошел Парад Победы
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, мероприятие началось в 10:00 по местному времени. Более 12 тысяч военных, свыше 200 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов приняли участие в параде на Красной площади в столице. На мероприятии присутствовали Владимир Путин и Эмомали Рахмон. В праздничной речи, посвященной Дню Победы, президент России обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны.
«Поздравляю вас с Днем Победы! Победа колоссального исторического значения для судеб всего мира. С Праздником, который был, есть и будет для России нашего народа священным», — сказал Владимир Путин.
Церемония возложения венков — неизменная часть торжеств в честь Дня Победы. Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память простых советских граждан, чьи жизни разрушила самая страшная война в истории человечества. В связи с проведением парада в столице с 05:30 утра перекрыли многие центральные улицы. После прохождения колонны все ограничения сняли.
Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ регламентирует передачу государственной власти Совету безопасности в случае гибели президента вследствие покушения, совершения террористических актов в стране, проявления внешней агрессии или иных насильственных действий.
Майские праздники не будут делать длинными на постоянной основе
mosreg.ru / Правительство Московской области
Минтруд РФ не планирует делать практику непрерывных майских праздников постоянной, об этом заявил глава ведомства Антон Котяков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними российскому лидеру озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни в начале мая будут нерабочими. Такое решение было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Из Петербурга запустят прямые рейсы в Белград
Prt Scr youtube.com / Dmytro Antonov
С 8 июня авиакомпания Air Serbia запускает рейсы между Петербургом и Белградом. Полеты будут выполняться дважды в неделю. При этом всем пассажирам рекомендуется перед полетом внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии. В частности, для въезда в Сербию российским туристам необходимо иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее чем за 48 часов до запланированного прибытия в страну.