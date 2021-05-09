В Москве прошел Парад Победы. События дня

В Москве прошел Парад Победы

В Москве на Красной площади прошел Парад Победы, мероприятие началось в 10:00 по местному времени. Более 12 тысяч военных, свыше 200 единиц техники, а также 76 самолетов и вертолетов приняли участие в параде на Красной площади в столице. На мероприятии присутствовали Владимир Путин и Эмомали Рахмон. В праздничной речи, посвященной Дню Победы, президент России обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в боевых сражениях Великой Отечественной войны.

«Поздравляю вас с Днем Победы! Победа колоссального исторического значения для судеб всего мира. С Праздником, который был, есть и будет для России нашего народа священным», — сказал Владимир Путин.

Церемония возложения венков — неизменная часть торжеств в честь Дня Победы. Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память простых советских граждан, чьи жизни разрушила самая страшная война в истории человечества. В связи с проведением парада в столице с 05:30 утра перекрыли многие центральные улицы. После прохождения колонны все ограничения сняли.