Полиция задержала двух человек после смертельной драки в Благовещенске

Благовещенск, 9 мая. Участник массовой драки скончался в больнице. Подозреваемые в его убийстве задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Двое мужчин стали фигурантами уголовных дел об убийстве и покушении на убийство, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Оба задержанных являлись участниками массовой драки.

Конфликт произошел в районе Амурской и Театральной улиц. После потасовки несколько граждан были госпитализированы, один из них скончался в больнице. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

В понедельник массовая драка произошла возле Думской улицы в Санкт-Петербурге, писал ФАН.