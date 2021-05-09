Инспекторы поймали компанию беглецов-подростков, устроивших ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних, которые устроили аварию на угнанной машине и сбежали с места происшествия.

Инспекторы ДПС заметили отечественный автомобиль сине-зеленого цвета, когда осуществляли патрулирование в поселке Дружная Горка в Ленобласти. У машины были сверх нормы тонированные стекла. Водитель не последовал требованию об остановке и попытался покинуть место происшествия, но время «побега» авто врезалось в бетонное ограждение на улице Уткина, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Вскоре полицейским удалось задержать злоумышленников. В салоне автомобиля находились двое подростков 16 и 17 лет. Позднее стало известно, что они похитили чужую машину из гаражного кооператива. Правоохранители уже передали предполагаемых преступников законным опекунам. Вскоре против них могут возбудить уголовного дело.

Несовершеннолетний нижегородец ранее сбил сотрудника ДПС, сообщало Федеральное агентство новостей. Позднее он стал фигурантом уголовного дела.