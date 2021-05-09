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Галкин показал архивные фото своего деда, который участвовал в Сталинградской битве

Шоу-бизнес
Галкин показал архивные фото своего деда, который участвовал в Сталинградской битве
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 9 мая. Юморист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте поздравил россиян с 76-й годовщиной Великой Победы и в честь праздника показал архивные снимки и наградные листы своего девушки.

По словам артиста, каждый год 9 Мая он вспоминает деда Гришу — Григория Робертовича Прагина, который прошел всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Галкин рассказал, что его дедушка участвовал в Сталинградской битве, а также освобождал Одессу, Югославию и Венгрию.

«Дед лично вместе со своими подчиненными выезжал на поле боя еще до его окончания, осматривал под минометным огнем противника подбитые и поврежденные танки и вытаскивал их с поля боя для ремонта. И так в каждом танковом бою в течение всей войны», — поделился историей семьи артист.

Галкин сопроводил свой рассказ архивными снимками своего дедушки, на которых можно проследить, как юного одесского парня изменили четыре года войны. На одном из кадров родственник юмориста позирует вместе с однополчанами и маршалом Климентом Ворошиловым.

Вместе с фото Галкин показал наградные листы деда. Согласно одному из документов, после гибели командира, Григорий Прагин вывел танковую бригаду из окружения с потерей одного танка, за что был представлен к Герою Советского Союза.

Помимо Галкина россиян с 9 Мая поздравила известная певица Зара. Она призналась, что с трепетом рассказывает своим сыновьям о подвигах советских солдат и благодаря ее урокам истории дети тоже чтят и уважают память героев.

галкин день победы 9 мая
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