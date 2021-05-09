Власти Липецка организовали парад Победы для столетнего ветерана ВОВ

Липецк, 9 мая. Связиста Андрея Самсонова, который прошел всю Великую Отечественную войну (ВОВ), персонально поздравили с годовщиной Победы.

Ветеран ВОВ уже отметил свой столетний юбилей. В период защиты родины от фашистских захватчиков он участвовал в боях в Брестской области, затем защищал Москву и Сталинград. Сейчас он живет в Липецке.

С целью поздравить Андрея Самсонова с 76-й годовщиной Великой Победы во дворе дома, где он живет, 8 мая прошел парад. Также для связиста устроили небольшую концертную программу. Участниками торжественного мероприятия были вице-мэр Липецка Константин Востриков, председатель совета ветеранов Виктор Долгих, депутаты областного совета Оксана Хлякина и Сергей Карасиков, председатель общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

Посмотреть на парад пришли и обычные горожане. Затем они вместе с представителями власти поздравили участника боевых действий и поблагодарили его за героический подвиг. После они под аккомпанемент духового оркестра исполнили песни, посвященные Победе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам по случаю годовщины завершения Великой Отечественной войны. Он поздравил ветеранов, военных и всех россиян с днем Великой Победы.