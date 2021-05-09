Илон Маск случайно обвалил курс Dogecoin

Вашингтон, 9 мая. Стоимость криптовалюты Dogecoin резко упала после выступления главы Tesla и SpaceX Илона Маска на телеканале NBC.

Бизнесмен много шутил в эфире комедийного шоу Saturday Night Live. Под конец своей речи, прозвучавшей в канун Дня матери, Маск вывел на сцену свою маму.

«Жду не дождусь своего подарка. Надеюсь, это не Dogecoin?» — поинтересовалась она у сына, на что Маск ответил: «Вообще-то именно она».

После этого курс Dogecoin обвалился с 0,66 до 0,50 доллара за единицу. Ранее стоимость криптовалюты росла на фоне заявлений того же Маска. В феврале ее цена поднялась почти вдвое, когда миллиардер написал о ней в Twitter. В начале апреля Dogecoin в очередной раз взлетел после обещания Маска отправить криптовалюту «на Луну».

Накануне опрошенные телеканалом CNBC аналитики назвали Dogecoin лучшей инвестицией. Они обратили внимание, что с момента появления актива его стоимость выросла на 26 000%.