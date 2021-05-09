Волочкову раскритиковали за неуважение к ветеранам из-за поздравления с Днем Победы

Москва, 9 мая. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова спровоцировала критику в свой адрес, поздравив подписчиков с Днем Победы.

Артистка обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram в честь праздника. Она опубликовала черно-белое фото с юными балеринами и георгиевской ленточкой.

«Поздравляю с Днем Победы всех! Смотрим парад и чтим память о тех людях, кто совершал подвиг, чтобы у нас и наших детей было мирное небо над головой», — написала знаменитость.

Однако пост Волочковой вызвал возмущение многих ее подписчиков. Пользователи соцсети раскритиковали балерину из-за видео в Instagram Stories, на котором она вместе с возлюбленным смотрит парад, лежа на кровати. Звезда показала на кадрах свои голые ноги на фоне телевизора.

«Как можно свои ляжки выставлять, когда ветераны сидят?!»; «Ты с кровати встань! Убери свои голые части тела»; «Если вы так чтите память о людях, совершивших подвиг, то зачем в Stories выставляете видео своих ног на фоне парада Победы? Это как минимум некрасиво. Не говоря уже о другом»; «Это неуважение к ветеранам!» — обрушились на артистку комментаторы.

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах вместе с загадочным возлюбленным Олегом. Она показывала в соцсети эффектное фото, на котором избранник держит ее на руках, но разозлила подписчиков этим снимком.