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Подвиг 19-летнего советского солдата Хайло вспомнили в День Победы

Общество
Подвиг 19-летнего советского солдата Хайло вспомнили в День Победы
wikipedia.org  /  Public Domain

Мелитополь, 9 мая. Советский 19-летний солдат Василий Хайло осенью 1943 года в Мелитополе в одиночку подбил три немецких танка и помог раненому товарищу.

Газетные вырезки, в которых описан подвиг советского гражданина, бережно хранят его родные и близкие. Василий Хайло входил в состав 321-го артиллерийского полка. Подбив немецкие танки, он думал, что погибнет. Четверо суток Василий пролежал со своим товарищем под развалинами дома, пока их не нашли другие подразделения Красной армии.

Хайло присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После выписки из госпиталя Василия направили в 8-й учебный стрелковый полк, а в феврале 1945 года он стал курсантом Сталинградского артиллерийского училища. Позже он проходил службу в 345-м артиллерийском полку.

«К сожалению, сказались старые раны. Отец не дожил до своего 30-летия всего семь минут. Он родился 18 января 1924 года, а скончался 17 января 1953 года в военном госпитале Сталинграда. Согласное его воле похоронен на родине — в селе Большая Кирсановка», — рассказал в интервью для «Российской газеты» сын героя-фронтовика.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем Победы. Сам президент РФ сейчас находится на Красной площади. Он следит за ходом парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

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