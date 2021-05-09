Бывший депутат ДНР назвал патриотизм неонацистов Украины предательством

Санкт-Петербург, 9 мая. Люди продолжают гибнуть после Великой Отечественной войны и по сегодняшний день. Об этом заявил депутат первого состава Верховного Совета ДНР Дмитрий Гау.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели конференцию на тему Русской весны и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия Дмитрий Гау сообщил, что люди продолжают гибнуть по сей день. В частности, это касается жителей Донбасса. Поэтому День Победы очень важен для населения ДНР.

«В Европе могут отмечать когда хотят, соглашусь, у нас большая разница с ними. Для нас 9 Мая важно, потому что, к сожалению, после Великой Отечественной войны и по сегодняшний день люди гибнут», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

«Тут нужно понимать, что неонацисты имеют свой патриотизм и имя его — предательство. Все отношение предательское. Их корежит, что есть большинство на Украине, которое чтит память», — заключил собеседник.

Бывший депутат ДНР также прокомментировал неуважительное отношение украинского руководства к празднику Великой Победы. Дмитрий Гау раскритиковал отношение радикалов к 9 Мая.

Как стало известно ранее, пережившая нацистскую оккупацию украинка на ТВ «перечеркнула» перенос Дня Победы.