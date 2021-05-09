Разбившийся на Камчатке вертолет Ми-2 нуждался в плановом техобслуживании

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Сертификат летной годности упавшего вертолета Ми-2 на момент катастрофы заканчивался в августе этого года.

Вертолет Ми-2, который потерпел крушение вблизи Петропавловска-Камчатского, нуждался в техобслуживании, сообщает источник ФАН. Срок действия сертификата летной годности воздушного судна должен был истечь этим летом.

В результате катастрофы погибли два человека, личности которых были установлены стражами порядка. Скончавшимся пассажиром оказался знакомый пилота, писал ФАН.