Бывшая девушка Неймара вернулась в шоу «Холостяк»

Москва, 9 мая. Модель Екатерина Сафарова, которой приписывают романтические отношения с футболистом Неймаром, вернулась в шоу «Холостяк» и включилась в борьбу за сердце рэпера Тимати.

В прошлом выпуске «Холостяка» известный хип-хоп-исполнитель решил расстаться с Екатериной Сафаровой. По словам Тимати, у него появились чувства к модели, однако большего он ей предложить не может. Красавица расстроилась, села в машину и отправилась в аэропорт.

Неожиданно рэпер засомневался в своем решении. После некоторых раздумий он захотел вернуть Сафарову. Музыкант остановил автомобиль на полпути и попросил девушку сходить с ним еще на одно свидание. Тимати увез красавицу в другой город, где они два дня наслаждались обществом друг друга. Свидание с Екатериной Сафаровой снова осталось за кадром.

Возвращение модели на проект шокировало других участниц, которые радовались избавлению от сильной конкурентки. Девушки сразу же накинулись на Сафарову с расспросами, но та решила ничего не рассказывать. Такой поворот событий особенно расстроил Алису Грабову, которя была уверена, что она единственная, кому по-настоящему симпатизирует Тимати, однако теперь все карты спутаны.

Для Сафаровой это не первое свидание с рэпером, оставшееся за кадром. Об одной из таких «тайных» встреч модель рассказала в интервью. По словам девушки, она никогда не забудет время, проведенное с музыкантом, ведь на память у нее остался шрам.