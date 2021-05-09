Дмитрий Чернышенко рассказал о роли советских ученых в Победе над фашизмом

Москва, 9 мая. Выдающиеся изобретения советских ученых способствовали приближению Дня Победы, заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поздравил россиян с 9 Мая и подчеркнул, что в приближении этой даты сыграли огромную роль советские ученые. Пушки конструктора Василия Грабина, штурмовики Сергея Ильюшина и турбокислородные установки Петра Капицы также способствовали Победе над фашизмом, сказал политик.

Кроме того, в прифронтовых территориях работали преподаватели советских вузов и студенты. В годы войны орденами и медалями были награждены более 6 тысяч преподавателей, уточнили в сообщении.

Ранее стало известно,что президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон приняли совместное участие в параде Победы на Красной площади.