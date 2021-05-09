Участник музыкальной группы Pussy Riot Софеев задержан за хулиганство в тульском клубе

Тула, 9 мая. Административный протокол о мелком хулиганстве был составлен в отношении музыканта Александра Софеева после инцидента на концерте в одном из клубов.

Полиция задержала музыканта скандальной группы Pussy Riot Александра Софеева в клубе «Типография», сообщает источник ФАН. Он выкрикивал нецензурные слова на концерте хип-хоп исполнителя Саши Скула.

Правоохранителей вызвал охранник заведения. В отношении задержанного был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Вчера участницу Pussy Riot Веронику Никульшину арестовали на пять суток за неповиновение сотруднику полиции, писал ФАН.