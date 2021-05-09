Экс-супруга звезды «Дома-2» Гобозова подала на алименты через пять лет после развода

Москва, 9 мая. Бывшая участница «Дома-2», певица и блогер Алиана Устиненко потребовала алименты со своего бывшего мужа Александра Гобозова, с которым они познакомились на реалити-шоу.

По словам Устиненко, все пять лет после развода она обеспечивала сына от экс-супруга самостоятельно. Однако теперь певица наконец подала на алименты. Она не сделала этого раньше, поскольку Гобозов испытывал материальные трудности

«Он встал на ноги, имеет хороший доход и обязан помогать своему ребенку. Если бы Александра совсем не было в жизни сына, я бы не подавала на выплаты и порвала бы любые связи с ним», — отметила экс-супруга звезды «Дома-2».

Блогер призналась, то поддерживает более хорошие отношения с родителями бывшего мужа, чем с ним самим. Гобозов говорил, что Устиненко препятствует его общению с сыном, но певица опровергает это заявление. По мнению бывшей участницы «Дома-2», так говорит любой отец, не выполняющий родительские обязательства.

«Никогда не запрещала Саше видеться и общаться с ребенком, у него же в соцсетях есть видео и фото с Робертом, которые он и снимал», — сказала Устиненко в интервью «СтарХиту».

После прекращения трансляции на ТНТ «Дом-2» вернулся в эфир в конце апреля на канале «Ю». Звезда проекта Глеб Жемчугов ранее познакомил поклонников реалити-шоу с новыми участниками.