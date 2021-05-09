Полицейские в Екатеринбурге остановили водителя Toyota, прострелив колеса машины

Екатеринбург, 9 мая. Сотрудники ДПС открыли огонь по машине с лихачом на одной из улиц города. Нарушителем оказался пьяный мужчина.

Гонки со стрельбой начались после того, как на улице Луганской экипаж ДПС заметил Toyota Camry, водитель которой резко перестраивался по ходу движения, создавая помехи другим участникам движения. При этом водитель показывал из окна неприличные жесты и не реагировал на требования полицейских остановиться.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя, который на огромной скорости направился в сторону аэропорта Кольцово. Остановить беглеца удалось при помощи табельного оружия. Полицейские совершили несколько выстрелов по колесам машины и задержали 33-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка составили несколько административных протоколов на нарушителя и отправили автомобиль на специализированную стоянку.

Пьяный лихач устроил безумную гонку в Кирове и попал на видео, сообщал сайт 360tv.ru. При задержании оказалось, что у него нет прав.